„Капсула на времето“ на легендарен владетел на маите е открита в Акропола в Юкатан

В археологическия комплекс Ек Балам в източен Юкатан, Мексико, е открита подземна камера, която се оказва уникално послание от 8-ми век. Каменна плоча вътре носи името на владетеля Укит Кан Лек Тук, фигурата зад бързия възход на града по време на класическата цивилизация на маите.

Работата по така наречения Акропол започва през 2022 г. Този масивен комплекс се е намирал на повдигнато плато в самия център на града и отдавна е подозиран, че е елитна резиденция. Това ново откритие предоставя първото пряко потвърждение на това предположение.

В камерата археолозите открили плоча с дължина приблизително 77 сантиметра. Повърхността ѝ била покрита с изкуствен слой, върху който древни занаятчии изобразили с черна боя божеството Кауил – покровител на мълниите, плодородието и земната сила. Наблизо имало надпис, частично запазен, но достатъчен за разшифроване. Специалистът по писменост на маите Дейвид Стюарт определил, че текстът е посветен на ритуалното „затваряне“ на камера, съдържаща жертвоприношения на боговете, и е датиран на 18 септември 782 г.

Това е било по същество капсула на времето, създадена по заповед на владетеля и неговата свита. Самият надпис символично е „запечатал“ пространството и е записал връзката между кралската власт, боговете и земята. Фактът, че името на владетеля е споменато на Акропола, потвърждава, че комплексът наистина е служил като дворец на Укит Кан Лек Тук, владетелят, който превръща Ек Балам в един от най-значимите центрове на региона.