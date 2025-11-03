Доналд Тръмп: Путин и Си са силни лидери, с които не може да се шегуваш

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи изявление за руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин в интервю за CBS News. Според Тръмп двамата са „силни и умни“ лидери, с които „не може да се шегува“.

Интервюто е първото му участие в телевизионно предаване от пет години насам. На въпрос с кого му е по-трудно да се справя – с Путин или със Си Дзинпин – Тръмп избягва директен отговор, но подчертава колко „сериозни“ са двамата държавници.

„И двамата са твърди. И двамата са умни. И двамата са много силни лидери. С тях не може да се шегува. Към тях трябва да се отнасяме много сериозно. Те не... те не идват и не заявяват: ‘Какъв прекрасен ден! Вижте колко е красиво. Слънцето грее, това е чудесно’. Това са сериозни хора. Те са твърди и умни лидери“, заявява президентът на САЩ.