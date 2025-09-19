Александър Николов е нападател №1 на световното по волейбол след груповата фаза

Лидерът на българския национален тим по волейбол Александър Николов завърши на първо място по брой на успешни атаки в индивидуалната класация на реализаторите след мачовете в груповата фаза на Световното първенство във Филипините, показва статистиката. Българинът има 63 успешни атаки в мачовете досега, като това е с една повече от белгиеца Фере Регерс и с две повече от филипинеца Брайън Багунас.

При реализаторите играчът на италианския Чивитанова е със 71 точки, което го поставя на второ място, като пред него е единствено белгиецът Фере Регерс, който е отбелязал 73 точки до момента. На трето място е диагоналът на тима на Филипините Брайън Багунас със 70 точки. В челната десетка са още Йонас Йокела (Финландия, 67), Михиел Ахий (Нидерландия, 61), Лука Мартила (Финландия, 58), Хосеин Пория (Иран, 55), Тончек Щерн (Словения, 53), Али Хаджипур (Иран, 53) и Пабло Кукарцев (Аржентина, 51).

Българският разпределител Симеон Николов, който е по-малкият брат на Алекс, е на пето място при изпълнителните на сервис. Той има 8 аса до момента в трите мача срещу Германия, Словения и Чили, като разделя петата позиция с американеца Габриел Гарсия. Първи е нидерландецът Михиел Ахий с 12 аса, втори е Ефе Мандъраджъ от Турция с 10, а третата позиция споделят канадецът Фин Маккарти и Хосеин Пория от Иран с по 9.

Капитанът на България Алекс Грозданов и Илия Петков разделят четвъртата позиция при блокировачите с по 9 успешни блокади, колкото имат още португалецът Филип Цветичанин, Али Хаджипур от Иран и Флавио от Бразилия. Първи в този елемент е Петери Тиинисмаа от Финландия с 12, втори е Ян КОзамерник от Словения с 11, а трети е Пабло Кукарцев от Аржентина с 10.