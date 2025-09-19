Лайлс и Джеферсън-Уудън върнаха САЩ на върха в спринта

Ноа Лайлс и Мелиса Джеферсън-Уудън изстреляха САЩ на върха в спринта, след като спечелиха финалите на 200 метра на световното първенство по лека атлетика в Токио. При мъжете Лайлс спечели изключително оспорвано надбягване с 19,52 секунди, а втори с 19,58 сек остана Кени Беднарек (САЩ) и така се реваншира за „пропуска“ на 100 метра, а освен това се изравни с легендата Юсейн Болт с четири световни титли на половин обиколка. А Джеферсън-Уудън затвърди тоталната си доминация сред най-бързите жени с най-добър резултат в света за сезона – 21,68 сек. Тя детронира двукратната шампионка Шерика Джаксън (Ямайка), която остана с бронз с 22,18 сек, а британката Ейми Хънт изненадващо се добра до сребро с 22,14 сек.

Фемке Бол (Нидерландия) очаквано защити титлата си на 400 м с препятствия при жените с 51,54 сек, а при мъжете шампион е Рей Бенджамин (САЩ) с 46,52 сек. Невероятна драма се разрази във финала на мъжкия троен скок, в който Педро Пичардо (Португалия) водеше до самия край с два опита по 17,55 метра, но в последния си опит италианецът Андреа Делавале направи личен рекорд от 17,64 м. Останал само с един скок, олимпийският и (вече) двукратен световен шампион реагира с невероятнисте 17,91 м, за да удържи златото.