Арда крачи към плейофите в Лигата на конференциите

Арда направи важна крачка към плейофната фаза в Лигата на конференциите след успех с 1:0 над Кауно Жалгирис в Литва. Големият герой за "небесносините" бе резервата Антонио Вутов. Бившият национал вкара единственото попадение, след като замени Георги Николов през втората част. А Дамян Павлович от домакините бе изгонен още във 2-ата минута.

Още във втората минута домакините останаха в намален състав. Дамян Павлович извърши грубо нарушение в центъра на терена срещу Георги Николов. Първоначално главният съдия Жереми Мюлер показа жълт картон на родения в Белгия сръбски халф, но след консултация с ВАР отмени решението си и отстрани от терена Павлович.

Следващите минути бяха равностойни, а двата отбора се опитваха да наложат превъзходство. В 25-ата минута Гратас Сиргедас стреля неточно от фаул.

Последваха опити за попадение на Димитър Велковски и Бирсент Карагарен, които не доведоха до опасности пред вратата на литовците.

Второто полувреме започна с по-активна игра за отбора от Кърджали, а в 51-ата минута Велковски опита пореден удар от дистанция, но стражът на домакините Томас Шведкаускас се намеси стабилно.

Две минути по-късно Арда поведе в резултата. Светослав Ковачев центрира и защитата на Кауно не се намеси добре и топката достигна до появилия се пейката Антонио Вутов. Той финтира отбраната на Кауно Жалгирис и с плътен удар по земя откри резултата.

Домакините опитаха да достигнат до попадение, но защитата на Арда се справи с опасностите пред Анатолий Господинов.

На свой ред възпитаниците на Александър Тунчев на два пъти пропуснаха да организират остри контри към наказателното поле на Кауно Жалгирис.