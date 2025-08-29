Монтана излъга Добруджа

Борис Димитров вкара от дузпа, за да донесе триумф на Монтана с 1:0 като домакин на Добруджа (Добрич) в първи мач от седмия кръг на българската футболна efbet Лига. Домакините получиха 11-метров наказателен удар още в началото на мача, след като Иван Коконов даде извеждащ пас към бившия нападател на ЦСКА 1948, който беше фаулиран в наказателното поле от колумбиеца Джонатан Уртадо. Именно Димитров пое отговорността за изпълнението и преодоля Галин Григоров за 1:0.

Двамата основни "виновници" за първи гол създадоха и следващото положение. Димитров стреля от малък ъгъл и ударът бе отразен от Григоров, а Коконов направи добавка пред вратата. Венцислав Керчев обаче блокира удара.

Здравко Серафимов пропусна първото положение за Добруджа в 34-та минута, но атаката продължи и Антон Иванов бе фаулиран пред наказателното поле от Антон Тунгаров. Айкут Рамадан обаче стреля право в ръцете на Васил Симеонов.

Димитров можеше да завърши полувремето с гол и асистенция, но Монтана направи един от най-големите пропуски от началото на сезона в българското първенство. Нападателят на домакините изпрати ниска топка в наказателното поле към абсолютно непокрития Александър Тодоров, чийто шут от границата на вратарското поле прелетя далеч от вратата.

Вместо да води с два гола на почивката, Монтана излезе за второто полувреме с човек по-малко заради червен картон на Кристофър Ачемпонг в добавеното време на първата част. Добруджа обаче дълго време не можеше да създаде нещо креативно пред вратата на Монтана и единственият любопитен момент не бе опасност за Васил Симеонов, а за страничния рефер Мартин Венев. Антон Иванов изчисти силно топката, уцели съдията в главата и го изпрати в нокдаун, но Венев стана бързо и продължи срещата.

Добруджа не само не се възползва от численото си предимство, а също остана с човек по-малко след червен картон на Андриан Димитров в 85-ата минута. Така резултатът остана непроменен и Монтана спечели осмата си точка за сезона, а Добруджа остана с две по-малко.