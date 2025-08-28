Левски остане твърде далеч от чудото, АЗ с рекорд!

Участието на Левски в Европа приключи в Алкмаар, където тимът на Хулио Веласкес инкасира второ поредно поражение от АЗ, но този път с 1:4. Така с общ резултат 6:1 нидерландците си осигуриха билет за основната фаза в Лигата на конференциите, а родният гранд ще се концентрира изцяло върху участието си на вътрешната сцена.

Двубоят на AFAS Stadium започна кошмарно за "сините" и с рекорд за "червените". Тимът на Маартен Мартенс вкара на два пъти за 5 минути и 4 секунди и записа впечатляващо постижение. Статистическият гигант Opta посочи, че никога досега клубът от Ередивизи не се бе сдобивал с толкова ранен аванс от 2 гола в евротурнирите.

Ибрахим Садик откри в 3-ата минута, а след 124 секунди Мекс Меердинк удвои. През първите 45 минути домакините бяха абсолютен господар на терена, като този път нямаше и помен от перфектната отбрана в "синя" от мачовете с Апоел (Беер Шева), Брага и Сабах.

В самия край на първата част голмайсторите на АЗ комбинираха перфектно и при третия гол във вратата на Светослав Вуцов в самия край на първата част. Меердинк пусна успореден на голлинията пас към Садик, който на празна врата нямаше как да пропусне - 3:0 за АЗ.

Втората част започна с бърз гол, но вече в "синьо". Майкон намери отлично Евертон Бала, който стреля без подготовка от въздуха за 1:3. Последваха силни минути за гостите от София, които владееха топката, но и видимо домакините се радваха на комфортен аванс и решиха да пестят сили за задаващия се двубой с НАК в Ередивизи. Въпреки промяната на събитията, тимът на Веласкес трудно създаваше положения. Испанецът хвърли Мазир Сула и Сангаре, а по-късно Карл Фабиен и Рилдо, но без това да доведе до обсада на вратата на домакините. В самия край на срещата резервата Лекинсио Зеефуик с хубав изстрел не остави шанс на Вуцов.