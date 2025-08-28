В Левски вярват в чудеса!

Левски се цели в магически обрат и място в основната фаза в Лигата на конференциите. За целта тимът на Хулио Веласкес трябва да навакса пасив от 0:2 срещу АЗ насред Алкмаар.

Лично мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков поведе делегацията на „сините“ за реванша в Нидерландия. Столичният гранд отказва да се предаде от мечтата за участие през цялата есен в Европа, като пръв това обяви старши треньорът Хулио Веласкес още след първата среща, а сега подобна позиция изрази и изпълнителният директор Даниел Боримиров.

„Бих желал да надградим това, което показахме в първата среща – обяви Боримиров от летище „Васил Левски“ . - Вярата не е загубена. Видяхме и вчера, че в Европа се случват изненади. За нас най-важното е да се представим по най-добрия начин и да изпълним поставените задачи. След мача ще видим какво ще се получи.“

Левски ще разчита на Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, които се качиха на самолета за Нидерландия. Извън състава остана контузеният Карлос Охене.

В ниската земя „сините“ ще бъдат подкрепяни от 1150 привърженици, които набързо изкупиха всички налични билети за гостуващия сектор. В Алкмаар взимат сериозни мерки за сигурност заради предполагаеми сблъсъци с местни ултраси.

"Ще видим дали Левски ще се придържат към плана си или ще потърсят друг подход. За нас най-важното е какво ние ще направим. Ще се адаптираме, ако е необходимо", заяви Маартен Мартенс, треньорът на домакините.



