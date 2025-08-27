ЦСКА изгони и Стойко Сакалиев

Уволненията в ЦСКА нямат край. Поредният потърпевш обаче не е футболист, а администраторът Стойко Сакалиев. В почти всички клубове това не би представлявало никакъв интерес, но в случая става въпрос за един от най-обичаните футболисти на ЦСКА през новия век. Многократно Сакалиев е демонстрирал по всякакъв начин любовта си към емблемата, както направи и в прощалното съобщение в социалните мрежи. Като играч не успя да остане дълго в ЦСКА – първо заради отказа на Нефтохимик да го продаде, а после заради контузия.

Раздялата със Сакалиев дойде няколко дни, след като треньорът Душан Керкез обяви, че в клуба има „къртица“, която издава тактиката и трансферите. Никой обаче не е нарочил именно бившия национал за подобни провинения.

„Никога няма да кажа лоша дума за любимия отбор – написа Сакалиев във фейсбук. - Искам да изразя първо огромна благодарност към Гриша и Данаил Ганчеви, с които започнах работа. Също така благодаря на Валтер Папазки и всички, които управляват клуба сега.“

ЦСКА пък излезе с декларация срещу назначението на Георги Давидов да ръководи столичното дерби със Славия. “Червените“ нарочиха съдията заради победата си с 2:0 над Берое на 8 март. Тогава Давидов показал жълт картон на Тибо Вион, който го извади от срещата с Черно море. Освен това реферът изгони Лумбард Делова. „Този съдия не е способен да се справи с поверените му отговорни футболни срещи – пише ЦСКА. - Не искаме да бъдем толелирани, но категорично изискваме равнопоставеност.“