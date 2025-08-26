Напрежение в Бургас заради „Лазур“

Стадион „Лазур“ в Бургас е на път отново да стане дом на Нефтохимик, а това предизвика напрежение в града. Местният Черноморец се подвизава във Втора лига, но засега поне играе домакинските си мачове в Несебър. В същото време Нефтохимик е част от Североизточната Трета лига, но е по-близо до това да наеме съоръжението.

Ръководството на „шейфовете“ е постигнало споразумение с управителя на стадиона Пламен Киряков и следващите домакинства ще се провеждат там. Първият мач може да е още на 6 септември със Загорец.

„На Нефтохимик, както и на стопаните на стадиона, пожелавам да са живи и здрави", заяви президентът на Черноморец д-р Спасимир Иванов.





