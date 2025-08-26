България с Десподов срещу Испания

България ще може да разчита на своя капитан Кирил Десподов за старта на световните квалификации през септември. Нападателят е напълно възстановен от контузията в седалището и успя да се завърне в игра по подобаващ начин за ПАОК при победата с 1:0 над Лариса. Бившият футболист на ЦСКА и Лудогорец се появи за началото на второто полувреме и само 70 секунди по-късно се разписа, възползвайки се от отличен пас на легендата Андрия Живкович.

По-рано това лято Десподов получи травма, която постави под въпрос участието му в мачовете с Испания и Грузия. Очакваше се офанзивният футболист да се възстановява дори по-дълго, а пълното му възстановяване да бъде в навечерието на домакинството на „Ла Роха“ на 4 септември. В крайна сметка Десподов се завърна по-рано от очакваното и това е една от малкото добри новини за селекционера Илиан Илиев.

Опитният специалист е лишен от редица играчи заради травми. Пръв отпадна десният бек Виктор Попов. Новото попълнение на полския Корона скъса връзки на глезена и ще е извън терените около 2 месеца, като в най-добрия случай ще бъде готов за домакинството на Турция през октомври.

Трайно контузен и Валентин Антов. Играчът на Монца претърпя операция в Барселона на кръстни връзки на дясното коляно и до края на календарната година ще се възстановява.

В средата на тази седмица Илиан Илиев трябва да обяви пълния списък с имена за световните квалификации през септември. Изненадващо, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте ще определи своите избраници едва в петък (29-и), по-малко от седмица преди визитата в София.

