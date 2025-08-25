Керкез е „червеният“ Любимец 13

Душан Керкез се превръща в „червения“ Любимец 13. Разбира се, че вече не е любим никому в Борисовата градина след най-кошмарния старт в историята на ЦСКА. Оказа се, че симпатичният мъжкар от преди месец вече е съвсем друг. След 1:1 срещу Спартак босненецът направо обяви война на ръководството. Каза, че е очаквал едно, а е заварил друго. Еретично добави, че титлата е невъзможна цел. Седмица по-късно обясни, че го е срам да бъде треньор на ЦСКА, Въпреки че са го избрали между 46 треньори от 11 държави...

След поредния резил и 0:1 срещу омразния за болшинството фенове ЦСКА 1948 треньорът вече е на друго мнение. Отборът му бил на добър път, заслужавал 100 процента победата, трябва време. „Червената“ общност вече се пита кога вижда кой точно е истинският Керкез? Резултатите са истинският лакмус – три точки, голова разлика 2:4, три поредни мача без вкаран гол. И едно приятелско намигване от Арда, който подари на Керкез и компания две седмици без двубой, а за обиграване на новите.

В началото на сезона треньорът говореше като доволен от селекцията, оставена му от провалилия се гръмко Александър Томаш. После вдигна шум и започнаха гоненията – последното около 12 часа след загубата. Аарон Исека е в компанията на Иван Дюлгеров, Лиъм Купър, Джейсън Локило, Тибо Вион, Зюмюр Бютючи... Така и никой не поема отговорност за привличането на хора без качества за гранд.

Ръководството на ЦСКА задава ли въпроса кому беше нужна лятна подготовка и колко пари бяха хвърлени, за да се обиграват юноши и нарочени за гонени из Словения? Под ръководството на Керкез видимо падна формата на Йоанис Питас и Илиан Илиев. Лумбард Делова и Джеймс Ето'о не са същите, искат да си ходят. Вероятно такава ще е съдбата на Улаус Скаршем, Мика Пинто и Иван Турицов. Най-сериозната надежда за голове с прякор Кошмара игра кошмарно в неделя вечер.

Голяма част от последните треньори в Борисовата градина буквално са избирани все едно с умишлената цел „червените“ да се провалят. Милош Крушчич, Бруно Акрапович, Нестор Ел Маестро, Стамен Белчев, Томислав Стипич, Александър Томаш и сега Керкез. Единственият сред тази компания, който като футболист знаеше каква марка е ЦСКА, беше най-близо до златото – Саша Илич. Ако през миналия сезон трябваше да се спазва европейско поведение и доверието към Томаш буквално узакони чутовния провал, то кога ще се вземе най-важното спортно-техническо решение сега?

В дебюта си като спортен директор Бойко Величков трябваше да дава обяснения и пред медии, и пред фенове. Юношата на ЦСКА каза, че отборът се нуждае от сериозно подсилване и на терена, и на пейката. Фактът е безспорен, но какво си мислят днес сегашните футболисти? Нали те трябва да играят, докато дойдат бъдещите суперзвезди в „червено“ и после да чуят за уволнението си от шефа. Странна тактика. А все още не са дошли мачовете с нито един от отборите ни, които са на плейофи в евротурнирите.