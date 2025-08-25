Керкез е „червеният“ Любимец 13

Автор: Боян Бойчев
Футбол БГ
Снимка ЦСКА
Малцина фенове на ЦСКА биха познали Аарон Исека, ако го видят на улицата. Никой не иска да поеме отговорност защо беше взет този белгиец. Снимка ЦСКА

Душан Керкез се превръща в „червения“ Любимец 13. Разбира се, че вече не е любим никому в Борисовата градина след най-кошмарния старт в историята на ЦСКА. Оказа се, че симпатичният мъжкар от преди месец вече е съвсем друг. След 1:1 срещу Спартак босненецът направо обяви война на ръководството. Каза, че е очаквал едно, а е заварил друго. Еретично добави, че титлата е невъзможна цел. Седмица по-късно обясни, че го е срам да бъде треньор на ЦСКА, Въпреки че са го избрали между 46 треньори от 11 държави...

След поредния резил и 0:1 срещу омразния за болшинството фенове ЦСКА 1948 треньорът вече е на друго мнение. Отборът му бил на добър път, заслужавал 100 процента победата, трябва време. „Червената“ общност вече се пита кога вижда кой точно е истинският Керкез? Резултатите са истинският лакмус – три точки, голова разлика 2:4, три поредни мача без вкаран гол. И едно приятелско намигване от Арда, който подари на Керкез и компания две седмици без двубой, а за обиграване на новите.

В началото на сезона треньорът говореше като доволен от селекцията, оставена му от провалилия се гръмко Александър Томаш. После вдигна шум и започнаха гоненията – последното около 12 часа след загубата. Аарон Исека е в компанията на Иван Дюлгеров, Лиъм Купър, Джейсън Локило, Тибо Вион, Зюмюр Бютючи... Така и никой не поема отговорност за привличането на хора без качества за гранд.

Ръководството на ЦСКА задава ли въпроса кому беше нужна лятна подготовка и колко пари бяха хвърлени, за да се обиграват юноши и нарочени за гонени из Словения? Под ръководството на Керкез видимо падна формата на Йоанис Питас и Илиан Илиев. Лумбард Делова и Джеймс Ето'о не са същите, искат да си ходят. Вероятно такава ще е съдбата на Улаус Скаршем, Мика Пинто и Иван Турицов. Най-сериозната надежда за голове с прякор Кошмара игра кошмарно в неделя вечер.

Голяма част от последните треньори в Борисовата градина буквално са избирани все едно с умишлената цел „червените“ да се провалят. Милош Крушчич, Бруно Акрапович, Нестор Ел Маестро, Стамен Белчев, Томислав Стипич, Александър Томаш и сега Керкез. Единственият сред тази компания, който като футболист знаеше каква марка е ЦСКА, беше най-близо до златото – Саша Илич. Ако през миналия сезон трябваше да се спазва европейско поведение и доверието към Томаш буквално узакони чутовния провал, то кога ще се вземе най-важното спортно-техническо решение сега?

В дебюта си като спортен директор Бойко Величков трябваше да дава обяснения и пред медии, и пред фенове. Юношата на ЦСКА каза, че отборът се нуждае от сериозно подсилване и на терена, и на пейката. Фактът е безспорен, но какво си мислят днес сегашните футболисти? Нали те трябва да играят, докато дойдат бъдещите суперзвезди в „червено“ и после да чуят за уволнението си от шефа. Странна тактика. А все още не са дошли мачовете с нито един от отборите ни, които са на плейофи в евротурнирите.

Още от (Футбол БГ)

Най-четени

Мнения