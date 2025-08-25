БФС обяви още един партньор за "Заедно за децата"

Телекомуникационният партньор на Българския футболен съюз – VIVACOM, ще подкрепи двудневната благотворителна футболна фиеста “Заедно за децата”, организирана съвместно от БФС и фондация “Слънчеви деца 2024”.

Мащабното събитие ще се състои на 2-3 септември на стадион “Юнак” в София, а мобилният оператор става официален партньор на инициативата.

Билети се продават в системата на Eventim – цената на дневния пропуск е 20 лв, като всички събрани приходи ще бъдат дарени за различни благотворителни детски каузи.

В рамките на 48 часа “Заедно за децата” ще събере на едно място в центъра на столицата плеяда от футболни и музикални звезди начело с Христо Стоичков, Красимир Балъков, Валери Божинов, Ивелин Попов, Криско, Любо Киров, Графа и Дара.