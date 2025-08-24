Феновете на ЦСКА почетоха Крум Янев

Фенове на ЦСКА почетоха една от най-обичаните си легенди. В неделния ден изминаха 13 години от кончината на Крум Янев, чиято звезда завинаги ще свети най-ярко в историята на 31-кратните шампиони.

Запалянковци поставиха венец на гроба му с надпис „Завинаги и навсякъде с ЦСКА!“ Янев бе не само забележителен футболист, но и верен привърженик. Ветеранът предпочиташе да пътува с фенските екскурзии за мачове в България и чужбина, отколкото да бъде ВИП-гост на ръководството. Едно от най-емблематичните приключения бе за мача срещу Омония (Никозия) през 2007 година, когато група фенове начело с Янев стигнаха до Острова на Афродита с автобус през Турция. Като футболист легендата има осем титли с ЦСКА и два пъти спечели националната купа. Бронзов медалист е от олимпиадата през 1952 година.

Фенове на „червените“ започнаха акция за оказване на почит по различни поводи на славни ветерани. В последните три седмици подаръци по случай рождени дни получиха великите Аспарух Никодимов и Димитър Якимов. Акциите ще продължават с пълна сила.

В същото време ЦСКА продължава да търси футболисти на поне още три поста. Треньорът Душан Керкез прави буквално пренареждане на отбора си, след като почти всеки ден е освобождаван играч. Босненецът призна, че не е най-удачният момент за тази промяна, която трябваше да започне веднага след проваления минал сезон.