Футболът ни мърда, но с колко

България се зарадва, че има три отбора в плейофите на двата второстепенни евротурнира – Лига Европа и Лига на конференциите. С гордост изчислихме, че 15 години такова чудо не ни се е случвало. Факт – българският футбол отдавна не е страшилище за големите на Стария континент. И всяка победичка или равенство сме принудени да приемем като нещо велико.

Лудогорец изяде звучен шамар в Скопие. До твърде скоро не „брояхме за живи“ отборите от Северна Македония. Благодарение на формула на евротурнирите шампионът на България е почти невъзможно да отпадне от груповата фаза поне на Лигата на конференциите. И Лудогорец се радва на това. Отдавна и в Разград забравиха какво е истинска Шампионска лига. Всяка година сменят треньори и безброй чужденци, а резултатите са подобни. С най-важния начело – да станат шампиони. Преди Шкендия с триста зора бяха отстранени Динамо (Минск) и Риека, а Ференцварош мина като валяк през „зелените“. Нищо, че после беше нашамарен на своя земя от азерския Карабах. Същият този Карабах, който миналата година би със 7:2 в Разград.

Левски изпадна в забравена еуфория. Отстраняванията на Апоел (Беер Шева) и Сабах приличаха на национални геройства в синьо. А Алкмаар, един среден за Нидерландия отбор, с дразнеща неутралния и пристрастния фен дойде, видя и победи на националния стадион „Васил Левски“. Реалността брутално показа на Левски, че е твърде далеч от груповата фаза дори на треторазредния турнир. Жалко наистина...

Арда изглежда най-светлият български пример през сезона. С един безкрайно дисциплиниран треньор в лицето на Александър Тунчев, вероятно и един от последните големи български футболисти от близкото минало. С доста българи в състава отборът от Кърджали не се изложи нито веднъж. Даже напротив – дори загубата от доста фаворизирания Ракув с 0:1 в първия мач дава всички шансове на Арда да мечтае за групи в едва второто си евроучастие. А това лято от Кърджали си тръгнаха с изходящ трансфер основни имена като Станислав Иванов, Тонислав Йорданов и Чинонсо Офор, бяха заменени от трио свободни агенти.

Датата 21 август 2025 година е твърде далеч от 29 септември 2005-а. Да, изминаха две декади. Помните ли всъщност какво стана на онзи 29 септември? Последователно ЦСКА победи Байер,(Леверкузен), Левски се разправи с Оксер, а Литекс – с Генк. Замечтахме с основание за светло бъдеще... Тогава не минаваше сезон в Шампионската лига без българско участие, камо ли за другите турнири. Сега мачовете от 22 часа във вторник и сряда са зона забранена за България.

Днес се радваме на неща, които дори Гибралтар има! Линкълн Ред Импс, едно истинско футболно джудже, ще играе в групите на Лигата на конференциите. Юнаците от Скалата загубиха с 0:4 от Брага, но в Лига Европа. Предстои им приключение-мечта. А какво да кажем за плейофа Брейдаблик – Виртус (2:1)? Знаете ли от кои държави са? Първите са от Исландия и миналата година влязоха в групите. Вторите са от Сан Марино и имаха едва един гол преди този сезон в Европа. Тук е и ирландският футбол, от който всеки малко по-добър отива в английските професионални дивизии. Шелбърн бие комшиите от Линфийлд (Северна Ирландия) с 3:1, а Шамрок отиде до Португалия, за да вземе 2:1 над Санта Клара. В предходните сезони гледахме в групите и тим от Фариьорските о-ви в лицето на Клаксвик.

За да няма обидени, само ще припомним, че имахме и четвърти участник в Европа. Черно море не вкара гол, а пусна пет срещу Истанбул ББ. Турският тим в четвъртък падна с 1:2 у дома от Университатя (Крайова) – отбор на по-малко от 100 км северно от Дунав.

За Шампионската лига и подвизите на Пафос и Кайрат няма смисъл да говорим. Те имат още няколко дни да мечтаят за мачове срещу Реал и Барса, с ПСЖ и Байерн, с Ливърпул и Манчестър Сити. А ако не стане, ще отидат в Лига Европа.

Каква е разликата между 29 септември 2005 година и 21 август 2025-а? Елементарно, Уотсън! Научихме се да се радваме на трохите, докато футболните джуджета се учат и стягат евробитки до Нова година. А още по-тъжното е, че най-яркото лице на България в Европа дори не успя по спортно-технически причини да се класира за турнирите. Разбира се, става дума за ЦСКА...