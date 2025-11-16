България №1 по автоголове

България е №1 по автоголове в квалификациите за Мондиал 26. Три от всички 22 попадения в собствената си врата са дело на родни национали. Тенденцията се наблюдава само под ръководството на новия селекционер Александър Димитров. В неговия дебют България отстъпи след тежко 1:6 от Турция, а разгромът тръгна след нелеп автогол на Виктор Попов в началото на второто полувреме. В Испания отстъпихме с 0:4, а същото стори и дебютантът Атанас Чернев. Защитникът на Ещрела Амадора вкара отново във вратата на Димитър Митов при 0:2 от Турция в Бурса. В края на срещата бившият играч на Ботев (Пд) опита да изчисти топката, насочвайки я неспасяемо в долния десен ъгъл. Любопитното е, че има още един национал с два автогола в настоящите квалификации. Това е играчът на Андора Кристиан Гарсия. Играчът на Санта Колома имаше сходен малшанс като този на Чернев в срещите с Англия (0:2) и Сърбия (1:3).

По два автогола имат още Италия, Израел, Латвия, Андора и Черна гора.

"Набираме смелост, трябва да има самочувствие – обясни селекционерът Александър Димитров след загубата в Бурса. - Някои неща влияят отрицателно. При всички положения трябва да излезе с положителен резултат, за да имат играчите самочувствие. Дадохме максимума от възможностите. Малшанс при гредата на Русев и при автогола на Чернев - това е някаква прокоба, която тегне над отбора. Има си закономерности, които ги зная за себе си. Всички влязоха и изиграха срещата на максимум".