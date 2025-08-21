Веласкес: Залагам си името, че съставът не повлия на мача

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде положителна оценка на своя тим след загубата с 0:2 от АЗ (Алкмаар) в София. Специалистът изрази задоволство от начина, по който тимът му е играл и след допуснатите попадения, но и разкри за някои неточности. Той подчерта, че изборът му за стартови 11, в които липсваше чист нападател, не е повлиял на крайния резултат.

"За да ви отговаря, трябва да направя анализ на мача. Изиграхме го по начин, по който исках да играем. Абсолютно нищо не мога да кажа за начина, по който излязоха футболистите. Липсваше ни преди почивката да задържаме повече топката. Бързо я губихме и трябваше да се пренаредим в защита. Може би липса на концентрация, трябваше да сме по-добре подредени. В общ план изключително добре стояхме. Липсваше ни завършващата фаза. Първото полувреме бе равностойно, след почивката ситуацията бе горе-долу същата. Ключово в мача бе, че допуснахме 2 гола, което не е типично за нас. Трябваше да реализираме нашата ситуация, която бе 100% и можеше да е различен двубоят. Оттук насетне много ми хареса начина, по който отговорихме на противника. Показахме, че имаме присъствие в мача, до последната минута имахме шанс да отбележим в няколко ситуации. Имахме влизания дълбоко в противниковото поле и не само в наказателното поле, сещам се и за един изключителен удар на Бала от дистанция. По-нормалният резултат щеше да бъде равенство, не трябва да забравяме, че противникът има доста добро ниво. Без съмнение начинът, по който стояхме на терена, бе добър."

"Много пъти трябва да отговорим, анализирайки ситуацията, трябва да дадем значимото и на противника. Не омаловажаваме направеното. Имайте предвид, че говорим за отбор, който притежава изключителни индивидуални качества. Грешките много пъти са плод на това, че противникът те притиска. За мен това бе ключът в тези две ситуации. Ясно е, че в тези две ситуации не се защитавахме добре. Трябва да отбележим класата, с която разполага противника."

"Ако бяхме били, щеше да се говори, че треньорът е гениален, че е поставил Бала "деветка". След мача е лесно да се говори. Трябва да отбележа, че в много други мачове сме играли по този начин. Залагам си името, че това не бе ключовото в мача. Рупанов е изключителен футболист и затова разчитам на него. Казвам го с усмивка, винаги е лесно след мач да се говори. Мисля, че доста интересни неща видяхме от Бала на терена."