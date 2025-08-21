Рупанов повежда атаката на Левски

Борислав Рупанов ще поведе атаката на Левски срещу АЗ (Алкмаар) в четвъртък вечер. Нападателят остана без реална конкуренция, след като Мустафа Сангаре окончателно отпадна от сметките на старши треньора Хулио Веласкес. Националът на Малия е с контузия от първия двубой със Сабах, спечелен именно след попадение на Рупанов за 1:0. Впоследствие гигантът от Франция не игра срещу Спартак (Варна), реваншът в Баку, а след това и във Враца срещу Ботев.

От началото на сезона Веласкес търси различни варианти в атака, използвайки на върха още Евертон Бала и Рилдо.

Извън сметките на испанеца за срещата в четвъртък вечер с нидерландците е и опитният Георги Костадинов. Халфът продължава да е преследван от мускулна контузия. В сряда той стартира тренировка със своите съотборници, но напусна по-рано заради проблем.

Самият Веласкес призна, че очаква различен мач с представителя на Ередивизи спрямо тези със Спортинг (Брага).

„Няма да играем по същия начин като с Брага – уточни испанецът. Този противник изисква друго поведение. Вероятно имате предвид за интензитета, влагането, отговорността. Разбира се, трябва да призная, че ако искаме да продължим трябва да бъдем възможно най-концентрирани, да дадем най доброто от себе си. Продължаваме да се стараем да доминираме и да бъде проактивни и в защита, и с топка в крака. След това идват и детайли, които трябва да модифицираме с оглед на играта на противника.“

Той обясни и за проучването на нидерландците: „Преди да ми е приятно да разузнавам съперниците, това е и моя отговорност. Това е работа, която всеки щаб трябва да направи. В този случай, що се отнася до АЗ Алкмаар, след анализа, който направихме, стана ясно срещу какъв отбор и индивидуалности се изправяме. Изключително ефективни в атака, когато притежават топката. Ако им оставиш време и пространство могат да те притиснат. Отбор, който с много малко шансове може да ти създаде главоболия. Разбира се, ние също имаме нашите силни страни, които ще се опитаме да покажем.“

На трибуните на националния стадион „Васил Левски“ ще има 40 000 души, а това видимо мотивира и един от героите в „синьо“ Евертон Бала.

"Със сигурност това са мачовете, които всеки професионалист чака и за които се подготвя – обясни бразилецът. - В началото на годината в едно интервю споменах, че съм в Левски, за да извоювам отличия. Този мач ми дава възможност да постигна нещо наистина голямо. Това важи за всички в Левски. Готови сме за този голям мач.“

Бала уточни, че няма претенции на какъв пост ще бъде използван. При Веласкес той е играл и на крилото, и като нападател.

"Определено се чувствам добре на всички позиции в атака. Където и да играе, ще се опитам да дам най-доброто, на което съм способен. Моята позиция е ляво крило, но адаптивен. Въпрос на треньорско решение е къде ще бъда поставен.“

