Вълшебни подаръци от феновете за Паро

Феновете на ЦСКА изпратиха вълшебни подаръци по случай 80-ия рожден ден на Аспарух Никодимов. Най-великият треньор на клубния ни футбол живее на морето и не се прибира до София. Запалянковците се организираха да изпратят сребърна салатиера и специално направен колаж от времето на Паро като футболист. Никодимов беше истински трогнат от вниманието на запалянковците, които никога няма да забравят кой победи европейските шампиони Ливърпул, Аякс и Нотингам, пред кого преклониха глава Реал Сосиедад, Монако, Парма и Шахтьор (Донецк).

Седмица по-рано група от най-верните фенове направи подобни подаръци на друг великан от „червената“ история – Димитър Якимов. Пред входа на своя блок в столичния квартал „Младост“ се събраха много комшии, а Митата гордо казваше: „Виждате, че не съм забравен!“

Христо Стоичков, най-успелият български футболист, също поздрави паро за юбилея. „Днес бълггарският футбол празнува – написа Кавалерът на „Златната топка“ в официалния профил на своя бранд във фейсбук. - 80 наздравици за един истински великан, пред когото трепереха европейските шампиони! Честит да си, бате Паро! Твоите успехи ще останат записани със златни букви в историята на ЦСКА!“

Ръководството на 31-кратните шампиони не забрави своята легенда. „Никодимов остава в историята като един от най-големите футболисти и треньори на ЦСКА“, написа клубът в официалния си профил във фейсбук.