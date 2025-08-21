Официално: Иван Иванов пое Етър

Втородивизионният Етър обяви новия си треньор. С решение на УС начело на тима е назначен Иван Иванов, съобщиха „болярите“.

Официалното представяне на 37-годишния специалист ще бъде днес от 17:00 ч. на стадион „Ивайло“. След това Русия ще проведе първата си тренировка с „виолетовите“.

Кариерата на бившия национал е свързана с Етър. Именно в клуба от Велико Търново той приключва с футбола през 2019 г.

За последно Иванов беше начело на ЦСКА 1948, но напусна „червените“ на 17 февруари след 17 мача, в които записа две победи, пет равенства и 4 загуби.

На 13 август Етър се раздели с Живко Желев, за което БЛИЦ първи съобщи. След това отборът временно беше воден от Илиян Киряков и Марин Стефанов, който във вторник претърпяха загуба с 0:1 в домакинския мач срещу Янтра (Габрово).

„Назначаването на Иван Иванов е символично завръщане у дома. Той е човек с авторитет, международен опит и лидерски качества, който ще вдъхне нова енергия на отбора и ще обедини нашата общност. Управителният съвет вярва, че под негово ръководство Етър ще върви уверено напред. Назначението му е част от стратегията на клуба за развитие и дългосрочна стабилност. Очакванията са с опита си Иванов да изгради боеспособен и модерен отбор, който да радва феновете на „виолетовите“, обявиха „болярите“.