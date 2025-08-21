Мечтата на Левски за групова фаза угасна

Мечтата на Левски да играе в основната фаза в Лигата на конференциите угасна насред София след 0:2 от АЗ (Алкмаар) в първи мач от плейофите. Пред 32 000 зрители на националния стадион "Васил Левски", тимът на Хулио Веласкес имаше силно начало, но и лош край. Испанецът бе лишен от двама основни играчи в лицето на Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, а в тяхно отсъствие в средата на терена действаше Асен Митков, а като нападател Евертон Бала.

Проблеми имаше треньорът Маартен Мартенс, който бе лишен от наказания Ро-Зангело Даал и контузения Свен Мийнанс.

"Синият" импулс бе особено осезаем в началните минути, когато родният гранд потърси ранно попадение с агресивна игра, но без да състава реални опасности пред вратата на Роме-Джейдън Овусу-Одуро. На свой ред гостите от Алкмаар първи отправиха удар, но Меес де Вит стреля в аут. Постепенно тимът от Ередивизи напипа ритъма и изравни играта. В 36-ата минута Исак Стейнер Йенсен стреля неточно.

Видимо играта на "сините" в офанзивен план не бе достатъчно изострена и на почивката Хулио Веласкес смени Рилдо, а в игра влезе Борислав Рупанов. Именно таранът отправи първия изстрел след почивката, но той бе неточен.

После дойде студеният душ - груба грешка на Майкон позволи на Ибрахим Садик да вкара с глава. Бразилецът увисна при центриране, а играчът на АЗ се извиси и прати топката в далечния на Светослав Вуцов ъгъл. Само 6 минути по-късно отбраната на "сините" рухна повторно. Този път Кристиан Макун и резервата Карлос Охене не успяха да неутрализират Кеес Смит, който проби през двамата, намери Пеер Коопмайнерс, който стреля, Вуцов изби с крак, но право в Трой Перът, който отблизо довкара.

Така след 62 минути игра футболистите на Левски усетиха, че трудно могат да излязат от тази ситуация, но пък опитаха да се върнат в срещата. Евертон Бала удари греда с изстрел от фаул от дистанция, а на два пъти "сините" имаха претенции за дузпа, но те не бяха уважени от унгарския арбитър Томас Богнар.

„Левски“ – „АЗ Алкмаар“ 0:2

0:1 Ибрахим Садик 56‘

0:2 Трой Парът 62‘

Левски: 92. Светослав Вуцов – 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон – 18. Гашпер Търдин, 10. Асен Митков (58′ – 8. Карлос Охене) – 88. Марин Петков (К) (71′ – 22. Мазир Сула), 37. Рилдо (46′ – 77. Борислав Рупанов), 99. Радослав Кирилов (83′ – 95. Карл Фабиен) – 17. Евертон Бала

АЗ (Алкмаар): 1. Роме-Джейдън Овусу-Одуро – 30. Денсо Касиус, 3. Вутер Гоес, 5. Алешандре Пенетра, 34. Меес де Вит – 6. Пеер Коопмайнерс, 8. Жорди Класи (К) (83′ – 21. Дейв Квакман), 26. Кеес Смит – 11. Ибрахим Садик (83′ – 63. Яспер Хартог), 9. Трой Парът, 17. Исак Стейнер Йенсен (71′ – 35. Мекс Меердинк)