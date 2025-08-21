Христо Стоичков за Паро: 80 наздравици за един истински великан, пред когото трепереха европейските шампиони!

Христо Стоичков, най-успелият български футболист, поздрави Аспарух Никодимов за юбилея. Никога Камата не игра под ръководството на най-големия клубен треньор на България, но уважението между тях е огромно. Никодимов празнува днес 80 години.

„Днес бълггарският футбол празнува – написа Кавалерът на „Златната топка“ в официалния профил на своя бранд във фейсбук. - 80 наздравици за един истински великан, пред когото трепереха европейските шампиони! Честит да си, бате Паро! Твоите успехи ще останат записани със златни букви в историята на ЦСКА!“