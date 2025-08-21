Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза (ВИДЕО)

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов беше първият гост в подкаста на централата. В детайлен разговор, обхванал редица теми, той се върна към първите си стъпки както във футбола, така и в управлението, и очерта визията си за развитие. Иванов си припомни своя дебют за Локомотив (Пловдив) срещу Хасково, когато влиза като юноша на заснежен терен, за да сбъдне една своя мечта.

„Играх девет минути, но знаех, че животът ми се променя“, разказа той. По думите му, подобна символика носи и първият му работен ден като президент на БФС – момент на огромна отговорност след период на вътрешни конфликти в родния футбол. „След три години война във футбола трябваше да върнем спокойствието и да започнем да градим отново“, заяви Иванов.

Той подчерта, че управлението на БФС не се свежда до еднолични решения, а се изгражда върху конкретни правила. Именно такъв колективен подход е довел и до едно от ключовите нововъведения – правилото за минимум четирима български футболисти в стартовите състави на клубовете от efbet лига: „Три години подготвяхме тази промяна. Започнахме в най-малките възрасти, след това направихме четиринадесетгодишни проекто национали, които са в осем области и всеки месец тренират в три дни по единна методика. Вкарахме елитни групи петнадесет, шестнадесет, седемнадесет. Сега вкарваме осемнадесет. От три години имаме трети отбори или втори, които играят в Трета и във Втора лига. Ние дадохме възможността на клубовете да се подготвят. Да държат техните футболисти, да играят в техните отбори, да са в конкурентна среда и да бъдат в най-доброто състояние, което може. И вече трябваше да се адаптират лека полека тези състезатели в мъжките отбори. Българските клубове трябва да създават футболисти, не само да купуват готов продукт. Това е бъдещето на нашия футбол“, категоричен е президентът на БФС.

Финансовата стабилност и подпомагането на клубовете също са ключов елемент в стратегията на централата. Иванов разкри, че благодарение на нов генерален спонсор вече е осигурено финансиране за отборите от Втора лига. „Клубовете ще получават по 40 000 лв. годишно от договора с Mr. Bit, а условието е ясно – средствата трябва да отиват за развитие на детско-юношеските школи. Само с добри треньори ще имаме добри футболисти“, поясни Иванов и добави, че централата в последните месеци е подписала няколко спонсорски договора в резултат на върнатото доверие към институцията Български футболен съюз.

„В момента сме в много по-добро състояние от това, в което наследих поста. Ние работим така, че да се опитаме да подобрим целия футбол“, сподели Иванов.

С особено внимание той говори за реформите в детско-юношеския футбол, които според него са „гръбнакът“ на бъдещия национален отбор.

„Начертахме пътя. Сега клубовете трябва да изградят кадрите. Това изисква търпение. Ние постоянно провеждаме семинари с техните треньори. Викаме лектори от чужбина, за да имат те повече знания как да развиват играчите. Оттук нататък клубовете трябва да се активират, за да може да създадат кадри, които да запълнят техните отбори. Един треньор трябва да работи всеки ден, да се развива, да се обогатява постоянно, защото особено тези в детско-юношеския футбол, първо трябва да бъдат педагози, след това да бъдат хора с много голяма обща култура, за да могат да подготвят децата за живота. В крайна сметка от хиляда човека може да не стане нито един футболист, но ние трябва да ги подготвим. Спортът трябва да даде стъпало за живота, от което подрастващите да имат полза“.

Президентът на БФС подчерта, че в самата федерация също са настъпили сериозни промени – 90% от старите кадри са заменени с нови хора, а акцентът все повече пада върху дигитализацията и модернизацията на работата.

„Искаме млади хора с амбиция и нов подход. Федерацията трябва да работи модерно и прозрачно. Смятам, че във футболния съюз са най-добрите професионалисти. И затова, когато някой клуб има проблем, независимо кой е той, ние съдействаме и помагаме. Може да разберете какви професионалисти работят, след като имаме седемстотин клуба и всеки ден се сблъскваме с проблеми, които трябва да решим“, коментира президентът на БФС.

По отношение на националния отбор той призова за реализъм преди предстоящите квалификации с Испания, Турция и Грузия: „Няма да обещавам победи срещу Испания – това би било несериозно. Но гарантирам, че националите ще дадат най-доброто от себе си“.

Иванов не пропусна да подчертае важната роля на Христо Стоичков в процесите.

„Той е като знаме на страната ни. В чужбина уважението към него е огромно. За нас е чест, че е до БФС и подкрепя националния отбор“, коментира Иванов.

В края на разговора той очерта и конкретни инициативи, които предстоят в следващите месеци – първо през септември ще се проведе двудневната футболна фиеста с благотворителен характер “Заедно за децата” с участието на популярни футболисти и музиканти, а в рамките на годината ще стартират и нови проекти с ФИФА по изграждане на нови игрища и подобряване на инфраструктурата.

„България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза“, завърши президентът на БФС.