Батков: Имаме шанс

Бившият президент на Левски Тодор Батков е оптимист преди мача на "сините" с АЗ (Алкмаар).

„Тежък мач. Ако играем организирано и сплотено, както с Брага, имаме шанс, но мисля, че АЗ Алкмаар е по-силен от Брага“, започна Батков на влизане на Националния стадион „Васил Левски“.

Той призна, че му харесва как изглежда Левски в момента: „Много ми харесва, най-вече колективният дух, себеотдаването. Никакви интриги и фасони. Треньорът преживява всичко, но явно държи здраво играчите като емоция. АЗ Алкмаар са продали трима футболисти за 10, 14 и 15 милиона евро“.