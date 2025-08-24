Стадион "Дружба" с първа копка за осветление, Борисов и Иванов присъстват (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и президентът на БФС Георги Иванов взеха участие по време на първата копка на новото осветление на стадиона "Дружба" в Добрич. Събитието се състоя само часове преди домакинството на Добруджа на Ботев (Враца) от 6 кръг на еfbet Лига.

"Футболът се играе заради феновете - обяви Борисов. - Хората от Добрич заслужават отборът на града Добруджа да играе на собствения си стадион. Вече осигурихме 2,2 млн. лв., с които ще бъде оправено осветлението на стадиона. С общи усилия на правителството за спортна инфраструктура в момента се инвестират много средства. Надявам се на подкрепа и от Българския футболен съюз, защото добружданци го заслужават. Това че от години в този район не е инвестирано не е по вина на кмета."

Присъстваха още кметът Йордан Йорданов, Деница Сачева – народен представител от ПП ГЕРБ, председателят на Общинския съвет Красимир Николов, областният управител Живко Желязков, общински съветници, представители на БФС.