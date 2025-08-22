Левски гони чудо в Алкмаар със Сангаре

Хулио Веласкес, старши треньорът на Левски, ще може да разчита на Мустафа Сангаре за реванша с АЗ (Алкмаар) от плейофите в Лигата на конференциите. Нападателят е с контузия от първата среща със Сабах и оттогава не е играл. Националът на Мали не успя да се възстанови за първия сблъсък с нидерландците в София, загубен с 0:2.

Очаква се французинът да бъде напълно готов за идния четвъртък, когато е и следващият двубой на столичния град, след като отложи мача си с Ботев (Пд).

Притеснителна обаче е тенденцията футболистите на Левски да бележат трудно в евротурнирите. В четвъртък вечер феновете на тима отново не видяха попадение в противниковата врата. Така бе още в срещите с Апоел (Беер Шева) и Спортинг (Брага) в София при нулевите ремита. Единственият домакински гол в „синьо“ е срещу Сабах при късния триумф с 1:0, дошъл след удар с глава на Борислав Рупанов. Общо Левски реализира четири попадения дотук в седем европейски мача – именно Сангаре вкара на Апоел в Унгария, за да прати мача на дузпи, където големият герой Светослав Вуцов спаси три поредни изпълнения от бялата точка, а в Баку се разписаха Радослав Кирилов и Мазир Сула.

На националния стадион „Васил Левски“ атаката този бе поверена на Евертон Бала, който по традиция е ползван на крилото. Резерва остана Рупанов, който влезе за второто полувреме. Така от началото на кампанията на върха на „сините“ са се подвизавали Рупанов, Сангаре, Бала и Рилдо. Българинът е с 3 попадения, френският таран има също толкова, два от които от дузпи в Първа лига, Евертон е с един, реализиран срещу Славия, докато неговият сънародник все още не се е разписвал.

Засега поне „сините“ не дават индикации, че са в търсене на нападател, каквито информации имаше през лятото. Освен това европейската кампания изглежда към своя финал и дори да бъде взет такъв, вече няма да има същият ефект.

В същото време „сините“ чакат халфа Акрам Бурас, с който футболистите в средата на терена стават общо 8 без в това число да влиза Цунами, който е използван и като дефанзивен халф на моменти.

Оттук насетне ще бъде интересно и как Веласкес ще ротира състава, за да може играчите да трупат минути. От дни на „Георги Аспарухов“ е и централният защитник Никола Серафимов, който срещу АЗ (Алкмаар) бе резерва и видя как неговите съотборници на два пъти се пропукват именно в отбрана – първо сгреши Майкон, позволил на 167-сантиметровия Ибрахим Садик да го надскочи. После Кеес Смит отнесе Кристиан Макун и Карлос Охене, а Трой Перът удвои, за да охлади сериозно страстите на 32 000 души по трибуните, мечтаещи да видят отново любимия си отбор в основната фаза от турнира на УЕФА…