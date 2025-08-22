Макар и със закъснение ЦСКА не спира да гони провалите си от миналия сезон. Поредният с разтрогнат договор е Джейсън Локило. За разлика от доста други крилото дойде по времето на изкаралия пет мача Томислав Стипич. Присъствието на Локило в ЦСКА беше повече от минорно, а приносът – нулев. Преди него клубът изгони странно избрания за капитан Лиъм Купър, Иван Дюлгеров, Зюмюр Бютючи, а и ветеранът за тима Тибо Вион. Очаква се същото решение скоро да се обяви за Мика Пинто и Аарон Исека.

Всички тези футболисти бяха привлечени в ЦСКА през миналия сезон. Въпреки че става въпрос за почти цял отбор, никой при „червените“ не е поел отговорност и не е потвърдил, че застава зад името си при привличането им.

Локило се гордее с 27 участия (повечето като резерва) и само един гол за ЦСКА.

Наглият с поведението си Бютючи пък започна да плюе по България. Пред норвежкия сайт „Афотонбладет“ косоварят разказва колко била ниска мотивацията му и какъв хаос бил в клуба. Но не отговори защо всъщност не води зимна подготовка и колко дни се изкара контузен. За почти всички от ненужните пряка вина носи и уволненият треньор Александър Томаш, който въпреки огромния бюджет успя да извади ЦСКА от евротурнирите.