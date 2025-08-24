ЦСКА се срами, но държи на Керкез

Срамният сезон на ЦСКА продължава с пълна пара. Загубата от омразния за феновете ЦСКА 1948 с 0:1 е поредното стъпало от пътя към ужаса. Пет кръга „червените“ нямат победа, в последните три мача не са вкарали гол. Но въпреки това доверието към треньора Душан Керкез не спира поне по думите на новия спортен директор Бойко Величков.

Босненският треньор вече не говори за проблеми в ЦСКА, а за добра игра, но липса на резултати. Полицията трябваше да пази автобуса пред националния стадион Васил Левски от полудели от ярост фенове.

Ситуацията в ЦСКА става все по-лоша въпреки почти всекидневното идване на нови футболисти.