Здраво конско в съблекалнята на Арда

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев е повишил тон на своите футболисти на полувремето на мача със Славия в София. Специалистът е бил бесен на слабото представяне на своя тим, довело до бързи два гола за "белите".

Тунчев не е скрил разочарованието си от представянето на голяма част от играчите на стадион "Александър Шаламанов", довело до първо поражение за "небесносините" в Първа лига.

Наставникът предприе редица ротации в състава предвид задаващия се мач с Ракув от плейофите в Лигата на конференциите. В разбора на почивката Тунчев е подчертал, че европейските мачове не бива да влияят на играчите по такъв начин и те трябва да бъдат концентрирани изцяло върху случващото се на терена.

"Колкото и да си говорим, преди мача обърнах внимание за преминаването от европейските мачове към първенството, все пак са професионалисти, това е недопустимо. Ако влезем в групите, какво правим?" - коментира след двубоя Тунчев.