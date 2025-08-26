Веласкес: Никой не може да ни отнеме мечтите

Хулио Веласкес, старши треньорът на Левски, даде да се разбере, че до последно ще вярва в чудото срещу АЗ (Алкмаар). „Сините“ отстъпиха в първия двубой от плейофната фаза в Лигата на конференциите с 0:2, а сега предстои реванш в Нидерландия.

В състава на столичния гранд се завръща Мустафа Сангаре, който не е играл от първата среща със Сабах от третия квалификационен кръг на турнира, както и Георги Костадинов. Проблемите на Веласкес са свързани с Карлос Охене. Халфът е твърдо аут за ответния двубой и няма да лети за Нидерландия, след като преди дни се повяи като резерва на националния стадион „Васил Левски“, но и имаше известна вина за второто попадение на отбора от Ередивизи.

„Знаем колко ще е труден реваншът – обяви Веласкес на пресконференция в София. - Никой не може да ни отнеме мечтите. Не отиваме на туризъм в Нидерландия. Отиваме да изиграем добър мач, да сме конкурентни и това да ни доведе до добър мач и ако можем, да спечелим. До последния миг ще искаме да спечелим“.

Испанецът отдаде значимото и на съперника: „„АЗ (Алкмаар) има много силни футболни аргументи. Могат да създадат много проблеми в последната линия на защитата. На стадиона ще заварим прекрасна атмосфера на модерен и красив стадион. Клубът търпи много сериозно развитие, работят отлично с академията. Имат футболисти на топ ниво, интересни играчи.“

И Левски, и АЗ нямаха мачове през уикенда, след като взеха решение да отложат двубоите от вътрешния шампионат, за да бъдат максимално свежи за решаващия дуел.

