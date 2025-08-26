Останаха под 1000 билета за България-Испания

Пълен стадион очаква България за двубоя с Испания на 4 септември. Родните фенове изкупиха почти всички места на националния стадион „Васил Левски“. Останаха под 1000 билета за срещата, с която ще бъде дадено началото на световните квалификации.

Все още има пропуски за концерта на стадион "Юнак", който ще бъде проведен в рамките на 2 дни. На 2-и и 3-и септември БФС съвместно с фондация "Слънчеви деца 2024" организират събитие, приходите от което ще отидат изцяло за благотворителност. Събраните средства на "Заедно за децата" ще подпомогнат каузата на рапъра Криско за изграждане най-големия център на Балканите за деца със Синдрома на Даун.

На концерта ще присъстват 40 изпълнители, както и футболните легенди Красимир Балъков и Ивелин Попов на 2-и септември, както и Валери Божинов и Христо Стоичков на 3-и.