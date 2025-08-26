ЦСКА без национал за Испания и Грузия

Селекционерът на България Илиан Илиев определи пълния състав за старта на световните квалификации през септември. За мачовете с Испания и Грузия попаднаха общо 26 играчи, 15 от които вече бяха ясни – тези, подвизаващи се в чужбина.

№1 по повиквателни е Левски, като представители на столичния гранд са Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Марин Петков и Радослав Кирилов. В същото време ЦСКА е без свой в отбора, няма го и Илиан Илиев-младши. От Лудогорец това са Ивайло Чочев и Антон Недялков. Дебютантът в състава пък е Емил Ценов от ЦСКА 1948. От Черно море Илиан Илиев се довери на Живко Атанасов и Васил Панайотов.

Другите клубове с футболисти в представителния ни отбор са Ботев (Пд) с Николай Минков и Арда със Светослав Ковачев. На 4 септември “лъвовете” посрещат Испания на стадион “Васил Левски” в София от 21:45 ч., а на 7 септември гостуват на Грузия на стадион “Борис Пайчадзе” в Тбилиси от 17:00 ч. местно време (16:00 ч. българско).

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Иван Дюлгеров (Шериф), Светослав Вуцов (Левски)

Защитници:

Алекс Петков (Кифисия), Росен Божинов (Роял Антверп), Християн Петров (Хееренвеен), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Кристиан Димитров (Левски), Антон Недялков (Лудогорец), Николай Минков (Ботев Пловдив), Живко Атанасов (Черно море), Емил Ценов (ЦСКА 1948)

Полузащитници:

Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Георги Миланов (Динамо Букурещ), Станислав Шопов (Осиек), Марин Петков (Левски), Васил Панайотов (Черно море), Ивайло Чочев (Лудогорец), Светослав Ковачев (Арда)

Нападатели:

Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Лукас Петков (Елверсберг), Алекс Колев (Нантон), Владимир Николов (Корона), Радослав Кирилов (Левски)