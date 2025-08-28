“Армията“ блесна като „Алианц Арена“

Новият стадион „Българска армия“ блесна като „Алианц Арена“. За първи път ЦСКА пусна червените светлини на сектор „В“, който е почти готов. По подобен начин митичният мюнхенски стадион свети всеки ден с изключение на дните, когато е домакин на мачове на националния отбор. „Българска армия“ ще бъде най-модерният стадион не само в България, но и в повечето страни от Балканския полуостров. ЦСКА опитва да го построи още преди края на сезона, а неофициално мечтаната дата е 5 май – рожденият ден на най-успелия български клуб.

В същото време всичко по трансфера на Анхело Мартино е уредено. Аржетинският ляв бек идва от родния тим на Лионел Меси – Нюуелс Олд Бойс, където игра и бившият национал Велко Йотов. Бранителят трябва да пристигне в България през уикенда, за да парафира договора си. Така треньорът Душан Керкез ще има две седмици на разположение, за да подготви и обиграе отбора си. Тогава е паузата за националните отбори.

Густаво Бусато, капитанът на ЦСКА, е сигурен, че „червените“ ще тръгнат напред. „Ще дам пример с дъщеря ми, която вече е на пет години – каза вратарят пред клубната телевизия. - Може бми сме в най-трудния момент в историята на клуба. Само със смелост и енергия можем да променим ситуацията в ЦСКА. Не трябва само да говорим, но и да действаме. Отборът е фокусиран да намери път от ситуацията. Керкез е отдаден човек, който винаги гледа в очите.“