Стоичков със силни думи за мача с Испания (ВИДЕО)

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отправи апел към феновете преди мача на България с Испания на 4 септември. Носителят на "Златната топка" бе гост във втория епизод на подкаста на Българския футболен съюз, а кратък сегмент бе публикуван в дните преди излизането на цялото видео.

"Мисля, че хората, които ще дойдат на "Васил Левски", дали ще са 30 или 40 хиляди, е един плюс. Нека тези хора да се разграничат от това: "Ама ние идваме да гледаме Испания". Не, ти идваш да гледаш твоите деца, твоят национален отбор. Това, че след това на терена ще излязат 11, 12, 13 или 15 испанци, е най-малкият проблем", каза Стоичков.

"Бъди там, подкрепи тези деца! Подкрепи тези момчета, които ще излязат и ще дадат всичко от себе си. Род, родина и татковина - това е", добави носителят на „Златната топка“ за 1994 г.