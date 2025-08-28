ЦСКА удари Левски и вдигна две купи за шест дни

Детският футболен отбор ЦСКА набор 2018-а показа, че има хляб в школата на клуба и оттам има надежда, че след известен период може излязат тези, които да защитават "армейската" чест - блян на много привърженици, които искат българчета да обличат свещената фланелка.

В рамките само на шест дни момчетата, водени от треньора Иво Маринков, показаха мъжки характер и борбеност, за да триумфират с две първи места и златни медали от турнирите "Pernik Cup" и "Evima Cup Банско".

Най-емоционалният момент за младите "армейци" безспорно беше финалът на в Перник, където ЦСКА срещна вечния съперник Левски на финал и заслужено победи с 1:0. "Червените" започнаха силно в турнира, където в групите победиха отборите на Хлапетата Благоевград, Металург Перник, ФК Перник и АМ Футбол.

След това дойде ред и на елиминациите: 1/4-финал: ЦСКА – Септември 4:1, полуфинал: ЦСКА – Металург Пк 4:1 и финал: ЦСКА – Левски 1:0. Емоциите още не бяха утихнали и дойде ред на Evima Cup Банско - няколко часа след триумфа в Перник, малките "армейците" отпътуваха за планинския курорт Банско. В групите ЦСКА записа победи над Банско, Славия, Национал и Металург Перник. В елиминационната фаза отстраниха Славия с погром 9:0, на полуфинал Хлапетата 4:1 и на финала децата на Иво Маринков надиграха Металург Перник с 3:2.