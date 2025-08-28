Капитанът на Славия призова феновете за подкрепа срещу ЦСКА (ВИДЕО)

Капитанът на Славия Иван Минчев отправи призив към феновете на тима за предстоящото дерби с ЦСКА. В събота от 21.15 часа "белите" са домакин в двубой от 7 кръг на Първа лига. Броени дни по-рано тимът на Златомир Загорчич постигна първи успех през шампионата след 2:0 над Арда.

"Здравейте, слависти. Сега е нашето време! Елате и ни подкрепете на стадион "Александър Шаламанов" в двубоя срещу ЦСКА. Заедно можем!"

"Червените" се намират в криза, като от началото на сезона все още са без победа, записвайки само 3 точки в първите си 5 мача.