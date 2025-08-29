Стоичков посочи кои са топ 3 мачовете му за България (ВИДЕО)

Легендата на българския футбол Христо Стоичков посочи кои са топ 3 мачове за България в неговата кариера. Героят от САЩ 94 не се затрудни особено да избере най-възловите срещи с екипа на "лъвовете".

"Естествено, че първият мач ще го помня с най-яркото присъствие. С помощта на Наско Сираков, Боби Михайлов, Христо Бонев...ми гласуваха доверие да дебютирам срещу Белгия, където победихме с 2:0. Другият двубой, който остава в историята, е от 1993 година с онези два гола на Емил Костадинов в Париж. Това е нещо уникално. Естествено, в топ 3 попада и голът ми срещу Германия на Световното, един гол, специален за мен, защото тогава е родена голямата ми щерка. С него успяхме да изравним, а след 3 минути вкара Данчо Лечков, за да покажем, че можем да отстраняваме световни шампиони."

Пълният епизод ще може да гледате на 30 август от 11 часа в канала на БФС.