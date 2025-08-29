Лудогорец срещу Десподов в Лига Европа

Кошмарен жребий изтегли Лудогорец в Лига Европа – родният шампион си осигури място във втория по сила турнир на УЕФА след нови продължения, този път срещу Шкендия в Разград за крайното 4:1. По-рано това лято на „орлите“ бяха необходими 120 минути за елиминиране на Динамо (Минск), а после и на Риека.

Ден след победата над северномакедонците, „зелените“ нямаха късмет в Нион, където научиха имената на осемте опонента. Сред тях е и ПАОК на Кирил Десподов, отнесъл именно Риека с 5:0 в Солун след поражение с 0:1 в Хърватия. Капитанът на България игра 90 минути на „Тумба“, за да спомогне за успеха на гръцкия тим. Десподов игра в Разград в периода 2020-23, записвайки 129 двубоя, в които отбеляза 39 гола и даде 55 асистенции.

Останалите два са от Ла Лига – домакинства на Бетис и Селта, а в Разград идват още ПАОК и Ница. Гостуванията са в Глазгоу на Рейнджърс, в Будапеща на Ференцварош, който изхвърли Лудогорец от Шампионска лига, Йънг Бойс и Малмьо. Шведите също имат добри спомени от мачове с „орлите“ в турнира на богатите.

Десподов пък ще играе срещу Бетис (д), Лил (г), Макаби Тел-Авив (д), Лион (г), Йънг Бойс (д), Лудогорец (г), Бран (д), Селта (г).

Основната фаза на турнира започва на 24/25 септември, а следващите дати са 2-и октомври, 23-и октомври, 6-и ноември, 27-и ноември и 11 декември през 2025-а година. Двата кръга след Нова година са на 22-и и на 29-и януари догодина.

