Керкез очаква нови на четири поста

Душан Керкез очаква нови футболисти на четири позиции през паузата за националните отбори. Треньорът на ЦСКА призна, че иска ляв бек, централен защитник и крила.

„До последния ден на трансферния прозорец ще работим – коментира Керкез. - Физически сме на високо ниво, а за останалото се иска време. От първия ден казвам, че атмосферата трябва да е добра. Когато се прави отбор, не стига да имаш само футболисти с качества. Трябва и характер. Всички трябва да мислят и да дишат с една цел.“

Керкез обяви, че чувства подкрепата на ръководството. Единствената победа, която ЦСКА спечели при него, е при представянето срещу сръбския Раднички. В първенството отборът е предпоследен и с най-малко вкарани голове.

„След мача с Черно море имаше повече напрежение от феновете, отколкото след последния кръг – продължи босненецът. - Всички виждаха, че направихме добри неща.“

ЦСКА е изправен пред мач „на живот и смърт“ срещу Славия. Четири поредни шампионатни срещи „червените“ нямат победа срещу тима на Златомир Загорчич, който в миналия кръг спечели първата си победа.

„Славия е силен отбор с много добър треньор, който отдавна е тук – рече Керкез. - Додай вече тренира на пълни обороти, но почиваше три седмици. Лумбард Делова не успя да се възстанови от контузия. До последния момент няма да е сигурно дали ще играе Георги Чорбаджийски, който е болен. Всички и на първо място аз очаквам повече от Джеймс Ето'о. И той съзнава това. Разликата между ЦСКА и Ботев (Пд) е голяма, тук са други футболисти.“

Керкез разкри, че е запознат с мача Берое – ЦСКА от миналия сезон заради който „червените“ пуснаха декларация срещу съдията Георги Давидов. „Позицията е на клуба, а арбитрите не са виновни за лошите ни резултати – завърши треньорът. - Искам само феърплей на терена. От нашето представяне зависи да излезем от кризата.“