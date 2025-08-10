Арестуваха грък педофил, изнудвал българско момиче

Карал девойката да малтретира сексуално сестра си

По сигнал на български и щатски спецслужби

Полицията в Гърция задържа 38-годишен гръцки гражданин за притежание на детска порнография и сексуално изнудване на лице, което не е навършило 18 години, съобщи изданието ProtoThema.

Педофилът общувал с непълнолетно момиче от България чрез онлайн приложение. Използвайки техники на манипулация, той упражнявал психологическо насилие, за да внуши страх у девойчето. Накарал го да му изпрати видеоклип, в който малтретира сексуално по-малката си сестра.

Случаят е разкрит, след като на гръцката полиция била предоставена информация от българските и американските власти чрез отдела за “Киберпрестъпност” на Европол.

Срещу мъжа е образувано наказателно производство и при извършване на претърсвания в дома му са намерени и иззети два мобилни телефона и три хард диска.

Съставеното срещу него досъдебно производство ще бъде внесено в прокуратурата, а иззетите вещи ще бъдат изпратени в Поддирекцията за криминални изследвания в Северна Гърция за допълнителна лабораторна експертиза.