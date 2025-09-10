Арестуваха 44-годишен българин на международното пристанище в Игуменица

44-годишен българин беше арестуван на международното пристанище в Игуменица при проверка на пътнически кораб, пристигащ от Бриндизи, Италия. В камиона с ремарке, управляван от него, са открити три строителни машини без регистрационни номера и едно ремарке, също без документи, на обща стойност около 170 500 евро.

За техниката задържаният е представил товарни документи и три CE сертификата за съответствие, които след проверка са установени като фалшифицирани. Една от машините е с фалшифициран VIN номер и е регистрирана в базите данни на италианските власти (SIS RECAST) и INTERPOL с цел изземване.

Заловиха българин в Кюстендил, издирван от властите в Германия за изнасилване

Централната пристанищна администрация на Игуменица е конфискувала камиона, ремаркето, трите строителни машини и мобилния телефон на задържания, като продължава разследването на случая.