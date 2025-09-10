Първо в "Труд news": Откриха изчезналата 9-годишна Селин, нарочно избягала от майка си (ОБНОВЕНА)

Още по темата: МВР издирва 9-годишно дете от София 10.09.2025 10:52

9-годишната Селин е открита преди броени минути, съобщиха източници на "Труд news".

Детето е намерено в квартала, от който изчезна вчера, 9 септември - кв. "Слатина". Момичето е открито невредимо от служители на Първо районно полицейско управление.

Ученичката е разказала, че е избягала нарочно и съвсем осъзнато, тъй като майка ѝ се е държала системно много лошо с нея.

Прекарала е нощта при своя приятелка, чиито родители са завели детето в териториалното поделение на социално подпомагане в кв. "Слатина".

По-рано днес, 10 септември, Столичната дирекция на полицията (СДВР) я обяви за издирване по молба на майка ѝ.

Селин Василева Велинова изчезва мистериозно, малко след като излиза да кара ролери.

Пред "Труд news" от полицията казаха, че предвид разказа на детето за системен психически тормоз ще има проверка в каква семейна среда расте момичето.