Мъж преби с юмруци майка си, закани се да убие нея и съседката й

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 47-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на майка си и заканил се с убийство на нея и на съседката им.

На 08.09.2025 г. около 22:30 часа в двор на къща в град София, обвиняемият Я.Б. удрял с юмруци в главата възрастната си майка и й нанесъл лека телесна повреда. След това обвиняемият се заканил и с убийство спрямо жената и тяхната съседка, като им крещял „Ще ви убия! Ще ви заколя" и демонстративно поставил пред тях брадва и нож.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Предвид възможността да извърши друго престъпление Я.Б. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 10.09.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.