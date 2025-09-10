Родителите на Бургазлиев, убил млада майка с АТВ: Синът ни е изкупителна жертва

Синът ни е изкупителна жертва за всички проблеми в държавата. Това заявиха родителите на Никола Бургазлиев, който на 14 август помете няколко човека с АТВ в курорта "Слънчев бряг".

От силния удар най-тежко пострадаха 34-годишната Христина и нейното 4-годишно момченце. Младата жена изпадна в клинична смърт, а преди седмица почина. Днес, 10 септември, в родното ѝ село край Пловдив ще се състои нейното погребение. Синът ѝ продължава да бъде в кома. Детето е настанено в "Пирогов".

"Опитахме се да се свържем с почернените близки, но те не искат да ни чуят", каза в ефира на bTV майката на Бургазлиев Роси Ралева.

Бащата на подсъдимия – Георги Бургазлиев допълни, че са търсили връзки в болници за лечението на пострадалите с голямото желание да помогнат, с каквото могат.

Според бащата на Никола се оказва натиск върху магистрати:

„С ясната цел нашият син да стане изкупителна жертва на всичко, което се случва в нашата държава през последните години – най-тежкото наказание? С огромно съмнение сме за извършването на тези експертизи. Изнасят се факти и обстоятелства по делото, за които ние не знаем. Всички в тази държава знаеха кога ще започне тази прословута експертиза за количката, ние не знаехме. Допускам, че са знаели и кои са вещите лица и намеса в работата им“, коментира Георги.

След смъртта на Христина се очаква 18-годишният мъж да получи по-тежко обвинение – причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице, след употреба на наркотици.

Престъпление, за което законът предвижда до 20 г. лишаване от свобода или доживотен затвор. Според държавното обвинение Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди инцидента.

Към момента на младия мъж е повдигнато обвинение за средна телесна повреда. Смъртта на Христина, която почина в болницата в Бургас 21 дни след удара с АТВ, променя изцяло хода на обвинението в по-тежко.

"Синът ни е съсипан. 14 август беше специална дата за нас, тогава дъщеря ни има рожден ден... Никола няма да е абитуриент, мечтите му са прекършени", каза през сълзи майката на Бургазлиев.