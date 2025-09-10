Съд за мъж, пребил жена си до кръв

Районна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу Н.В., на 38 години, по дело за извършени престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 и по чл. 325, ал. 1 от НК.

Към м. януари 2025 г. обвиняемият Н.В. живеел на семейни начала с Ю.П.

В късните часове на 25.01.205 г. двамата се прибирали след тържество, като се движели в района на ж.к. Младост в гр. Монтана. Скарали се, при което Н.В. силно ударил жената, вследствие на което тя паднала и получила кръвотечение в областта на главата.

Свидетели на случилото се станали двама полицейски служители, които по същото време не били на работна смяна.

Те уведомили Н.В., че са представителите на органа на реда и му разпоредили незабавно да преустанови побоя.

Обвиняемият реагирал на намесата им агресивно – с нападение, обиди по техен адрес, правел опити да ги удари, но не успял.

На място пристигнали полицаи, които съставили доклад за сигнал за домашно насилие и арестували Н.В.

Пострадалата Ю.П. била транспортирана до болница за преглед, където била констатирана причинената й лека телесна повреда, изразяваща се в охлузвания на носа и ухото.

В хода на образуваното досъдебно производство Н.В., е бил привлечен за причиняване на телесна повреда при условията на домашно насилие и за хулиганство. Той е осъждан и е изтърпял ефективно наказание лишаване от свобода.