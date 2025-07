Астероидът, който пощади Земята, може да се удари в Луната. Какво ще стане, ако това се случи?

Обектът с размерите на сграда, който първоначално изглеждаше, че е на път да се сблъска със Земята, в момента се отдалечава от обсега на телескопите по време на обиколката си около Слънцето. Но докато учените очакват да се появи отново, променената му траектория сега привлича вниманието към друга възможна цел: Луната, пише CNN.

Открита в края на 2024 г., космическата скала първоначално изглеждаше така, сякаш може да удари нашата планета до 22 декември 2032 г. Шансът за този удар се променяше с всяко ново наблюдение, като през февруари достигна 3,1% - коефициент, който го превърна в най-рисковия астероид, наблюдаван някога.

Наблюденията с наземни и космически телескопи бяха от решаващо значение, за да помогнат на астрономите да определят размера и орбитата на 2024 YR4. С по-точни измервания изследователите в крайна сметка успяха да изключат възможността за удар от Земята.

Последните наблюдения на астероида в началото на юни, преди YR4 да изчезне от полезрението, са подобрили знанията на астрономите за това къде ще се намира той след седем години с почти 20 %, според НАСА.

Тези данни показват, че дори Земята да избегне пряк удар, YR4 може да представлява заплаха в края на 2032 г., като се блъсне в Луната. Ударът би бил събитие, което човечеството наблюдава веднъж в живота си, но също така би могъл да изпрати фин лунен материал към нашата планета.

🚨 BREAKING: NASA says asteroid 2024 YR4 may miss Earth — but could slam into the Moon instead! 🌍🌑 #Space #NASA #AsteroidWatch pic.twitter.com/zXaiYGhpe7