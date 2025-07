Бетелгейзе, червена звезда-свръхгигант, може би има скрит спътник в орбита

Астрономи са наблюдавали нещо, което според тях е невиждана досега звезда-спътник в орбита около Бетелгейзе, пулсираща червена звезда-свръхгигант в рамото на съзвездието Орион, съобщава CNN.

Една от най-известните и най-светлите звезди на нощното небе, Бетелгейзе отдавна интригува всеки, който е вдигнал поглед нагоре и е видял червеникавия ѝ оттенък, който се вижда с просто око. Това, което най-много е вълнувало астрономите, обаче, е фактът, че яркостта ѝ се променя с течение на времето. Сега те смятат, че новооткритият небесен обект може да е ключът към разбирането на променливата яркост на Бетелгейзе.

От края на 2019 г. до началото на 2020 г. Бетелгейзе помръкна толкова рязко, че астрономите смятаха, че звездата е на ръба на експлозия на свръхнова. След събитието, наречено „Голямото затъмнение“, екипи от астрономи установиха, че звездата е изхвърлила голям облак прах, който временно е блокирал част от светлината ѝ от гледна точка на Земята.

It was just a theory for 100 years... until now. NASA scientists have confirmed a faint companion star orbiting Betelgeuse, the 10th brightest star in our night sky.

Meet Siwarha, a long-hidden star revealed at last: https://t.co/MM0Z6n6L2u pic.twitter.com/owJBC27RXF