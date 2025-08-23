Бащата на Сияна с трогателен призив към дъщеря си: Мило мое дете, където и да си, помогни на Христина и Марти да се върнат към живота

Бащата на Сияна, Николай Попов, направи трогателен призив към детето си. В публикация във Facebook той призова Сияна да помогне на Христина и Марти, пострадали при инцидента, в който ги връхлетя АТВ в Слънчев бряг, да се върнат към живота.

Ето какво още пише той:

Мили хора, българи. Християни, мюсюлмани, евреи – всички вярващи.

Пиша ви с молба и надежда.

Вчера бях заедно със семейството на Христина и Марти – добри, отрудени хора.

В мислите и делата си съм с тях. Разбирам и усещам болката им по-добре от всеки друг.

Молете се за това семейство – дали в църква, джамия или синагога.

Бог е един, макар с много имена. Има сила, която движи този свят. Как я наричаме и в какво вярваме няма значение.

Всички сме българи, независимо от религия, раса или произход. Всички сме хора.

Мило мое дете, където и да си, помогни на тези добри хора. Те се нуждаят от добрина.

Помогни, Господи, на Христина и Марти да се върнат към живота.

Амин!