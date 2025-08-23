Директорът на Националния борд по туризъм: Над 6% е ръстът на туристите през юни спрямо миналата година

Над 6% е ръстът на туристите през юни спрямо миналата година, а сред тях има повишен интерес от Италия и Франция. Това означава интерес в по-високия клас туризъм, където е и културният туризъм, съобщи Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, по bTV.

Данните за юли и август ще бъдат оповестени в началото на септември, но досега ръстът се дължи както на наши, така и на чуждестранни туристи. Сред тях има увеличение на германски и руски туристи, също от Гърция и Турция.

По думите на Карастоянова войната в Украйна и ескалацията в Израел и Газа е втората голяма криза след пандемията. За България това предизвика определен отлив.

След пандемията светът се промени чисто психологически. Хората осъзнаха, че животът е много мимолетен и не е нужно да се инвестира в капитали, а да пътуват и да се радват на това, което имат. Затова интензитетът на пътуване скочи в пъти и се наблюдава феноменът на свръхтуризма, обясни Карастоянова. Това е и причината пазарът да отговаря с поскъпване и регулиране на цените.

Отвориха се и нови ниши за по-малко платежоспособните - туризъм във вътрешността на страната, къщите за гости, приготвянето на храна и на вино се превърна в туристическа атракция, също и обработването на земеделски продукти.

Полина Карастоянова коментира и нещастието със загиналото момченце при парасейлинг. Тя даде за пример подобен фатален инцидент в Гърция преди 5 години, когато загиват брат и сестра. Тогава правителството приема драконовски мерки и морската и въздушната администрация създават изключително строги правила. Според шефката на борда по туризъм у нас няма строга и ясно описана процедура за експлоатация и за контрол. Карастоянова вярва, че това ще стане факт през следващите седмици.