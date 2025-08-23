Бащата на Сияна: Първите седем години на някои хора са изпуснати, можем само да въведем строг контрол и да ги принудим да спазват правилата

Вярвам, че ще има справедливост. Близките на пострадалите от този инцидент ме потърсиха, за да има гласност по случая. Хората в Несебър не смеят да говорят, но ми изпращат съобщения и ме информират какво се случва, как на територията на курорта „Слънчев бряг” едва ли не действа абсолютно беззаконие. Така Николай Попов, баща на Сияна, която загина при катастрофа, коментира инцидентът с АТВ в Слънчев бряг.



Димитър Илиев, експерт по пътна безопасност, заяви пред Нова телевизия: „Нагледахме се на фрапантни случаи, които останаха безнаказани. Затова близките нямат увереност, че ще получат възмездие и справедливост.“

По думите му, когато не се вижда правораздаване, нарушителите се множат, жертвите им също.



„Младите живеят в сложни времена, ние като родители им позволяваме всичко. Не могат да направят разлика между позволено и забранено. Във всеки клас има поне едно дете, което удря другите деца, и расте с усещането, че на него всичко му е позволено. Рано или късно се стига до инцидентите, които наблюдаваме. Всички сме виновни като общество. Трябва да имаме непримиримост – видим ли арогантен и нагъл индивид на пътя, трябва да подаваме сигнали”, категоричен е той.



Попов е на мнение, че воля за промяна има, но тя не е достатъчна.

„Промяна ще има, когато намалеят жертвите на пътя. Вдигахме наказанията, но имаме веднага след това толкова тежки инциденти, тоест това не помага. Имаме закони, но нямаме правоприлагане. Първите седем години на някои хора са изпуснати, можем само да въведем строг контрол и да ги принудим да спазват правилата”, допълни той.



